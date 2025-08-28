Via libera ambientale alla nuova strada Tempio-Aglientu

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Con l’approvazione del P.A.U.R. diamo impulso a un’opera strategica per la viabilità dell’Alta Gallura. È un’infrastruttura attesa da anni che migliorerà mobilità e connessioni, realizzata nel rispetto delle prescrizioni ambientali”. Così l’assessora della Difesa dell’Ambiente, commenta l’approvazione da parte della Giunta Todde del Provvedimento unico regionale in materia ambientale (P.A.U.R.) per la realizzazione della nuova strada di collegamento tra Tempio Pausania e la provinciale per Aglientu.

L’opera, dal valore di circa 48 milioni di euro, prevede l’adeguamento della SS 133 per un tratto di 5,2 chilometri, con viadotti e opere di contenimento. Sono già stati realizzati poco più di 1,3 chilometri e con questo atto viene autorizzata la prosecuzione dei lavori. “Il provvedimento include le autorizzazioni paesaggistiche e idrogeologiche e fissa in cinque anni il termine per la conclusione dei lavori” precisa la Regione in una nota.

-Foto Regione Sardegna-

(ITALPRESS).