Via libera al nuovo Accordo Quadro tra Regione e RFI, Manca “Previsto un incremento del 70% servizi ferroviari”

CAGLIARI (ITALPRESS) – La Giunta regionale ha approvato lo schema del nuovo Accordo Quadro tra Regione Sardegna e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per l’utilizzo della capacità dell’infrastruttura ferroviaria, autorizzando l’assessora dei Trasporti alla sottoscrizione dell’intesa. L’Accordo, previsto dal decreto legislativo n. 112 del 2015, rappresenta lo strumento attraverso cui viene programmato, su base pluriennale, l’utilizzo della rete ferroviaria regionale, definendo diritti e obblighi tra Regione e gestore dell’infrastruttura. In particolare, consente di garantire la disponibilità delle tracce ferroviarie necessarie per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, assicurando una pianificazione stabile e coerente con gli obiettivi di sviluppo del sistema.

“Con questo provvedimento mettiamo le basi per attuare le strategie del Piano Regionale dei Trasporti che prevedono un incremento del 70% servizi ferroviari – spiega l’assessora dei Trasporti Barbara Manca -. Il trasporto ferroviario, sempre secondo lo schema del PRT presentato nei mesi scorsi, rappresenta infatti l’asse portante della mobilità regionale, -. Attraverso questo accordo che avrà una durata quinquennale a partire da dicembre 2026 definiamo uno scenario di crescita nel breve, medio e lungo periodo, con l’obiettivo di aumentare i servizi, migliorare la regolarità e rendere il sistema più efficiente e accessibile”.

L’Accordo tiene conto anche degli effetti degli interventi infrastrutturali già realizzati e di quelli programmati, che consentiranno una riduzione dei tempi di percorrenza, un miglioramento dell’accessibilità e un innalzamento degli standard di sicurezza, oltre a contribuire alla riduzione delle emissioni di Co2.

“Stiamo lavorando per un sistema ferroviario moderno, competitivo e sostenibile – sottolinea l’Assessora -. L’obiettivo è offrire ai cittadini un servizio sempre più efficiente e affidabile, capace di rispondere alle esigenze di mobilità quotidiana e di sostenere lo sviluppo economico e territoriale dell’Isola”.

L’intesa definisce inoltre standard minimi di qualità del servizio nelle stazioni e lungo la rete, introducendo specifici indicatori di monitoraggio e meccanismi di verifica. La sottoscrizione dell’Accordo Quadro garantirà così la piena disponibilità della capacità ferroviaria necessaria alla programmazione dell’orario di servizio a partire da dicembre 2026.

– Foto di repertorio ufficio stampa Regione Sardegna –

(ITALPRESS).