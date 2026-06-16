Trovato con 700 grammi di cocaina, 59enne arrestato nel Cagliaritano

CAGLIARI (ITALPRESS) – I Carabinieri di Sestu hanno arrestato nella serata di ieri un 59enne disoccupato, residente in paese e già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è scaturito durante un ordinario servizio di pattugliamento nel centro abitato di Sestu. Durante un posto di controllo, infatti, i militari hanno intimato l’alt a un’utilitaria in transito per procedere a un normale controllo alla circolazione stradale. L’atteggiamento dell’uomo alla guida ha però insospettito gli operanti, inducendoli ad approfondire le verifiche attraverso una perquisizione personale, veicolare e successivamente estesa anche presso la propria abitazione.

L’intuizione dei Carabinieri ha trovato immediato riscontro: occultati dal 59enne sono stati rinvenuti, all’interno dell’autoveicolo e a casa, oltre 720 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, già pronta per la verosimile cessione al dettaglio. Oltre allo stupefacente, i militari hanno rinvenuto e sequestrato la somma in contanti di oltre 130 euro in banconote di vario taglio, ritenuta probabile provento dell’attività illecita. Ricostruita la vicenda, il giovane è stato accompagnato in caserma e, concluse le formalità di rito, è stato trasferito presso il carcere di Uta, in attesa dell’udienza di convalida disposta dalla competente Autorità Giudiziaria.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

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