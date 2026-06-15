Raffica di controlli dei Carabinieri nel Sud Sardegna, droga e alcool sulle strade

CAGLIARI (ITALPRESS) – Controlli serrati dei Carabinieri questa domenica nel Sud Sardegna. Nel corso della serata e buona parte della notte i Carabinieri delle Stazioni di Serramanna, Villasimius, Radiomobile di Quartu Sant’Elena e della Compagnia di Iglesias, sono stati impegnati in un articolato servizio verifica del territorio lungo le principali arterie stradali e nei centri abitati limitrofi. L’operazione si inserisce nell’ambito dei previsti dispositivi di prevenzione dell’incidentalità stradale disposti dal Comando Provinciale. Controllati oltre 50 autoveicoli.

A Serramanna, il personale della Stazione Carabinieri, nel corso di un posto di controllo nel centro cittadino ha controllato un 43enne, residente in un paese limitrofo, già noto alle forze di polizia, in transito a bordo di un’autovettura di proprietà di un suo conoscente, che a seguito di perquisizione personale e dell’autoveicolo è stato trovato in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina, marijuana e hashish. Al termine degli accertamenti l’uomo è stato segnalato all’Autorità Amministrativa, lo stupefacente sequestrato e l’autovettura sottoposta a fermo amministrativo. Nell’occasione dell’operazione, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, hanno controllato una 29enne mentre camminava a piedi nel centro abitato di Quartucciu, la quale sottoposta a perquisizione personale è stata trovata in possesso di circa 13 grammi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” per uso personale che ha determinato l’immediato sequestro e la segnalazione all’Autorità Amministrativa.

Sul litorale orientale, nel centro abitato di Villasimius, i Carabinieri hanno controllato un 20enne residente nell’hinterland cagliaritano, sorpreso alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore a quello consentito. Immediato il ritiro della patente di guida e la segnalazione all’Autorità Giudiziaria. A Decimomannu, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Iglesias, hanno controllato un 47enne del luogo, rimasto coinvolto in un sinistro stradale che fortunatamente non ha interessato altri utenti della strada, il quale sottoposto all’esame del tasso alcolemico è risultato positivo con un valore oltre la norma che ha determinato la sua segnalazione alle Autorità Amministrative e Giudiziaria nonché il sequestro dell’autoveicolo.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).