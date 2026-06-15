ROMA (ITALPRESS) – Vespa sceglie la Capitale per festeggiare i suoi 80 anni: dal 25 al 28 giugno, Roma diventa il punto d’incontro degli appassionati di Vespa per celebrare un’icona senza tempo, con l’evento “Vespa Roma 2026 – 80 Years of an icon”. “Vespa compie 80 anni, non casualmente lo stesso anniversario della nascita della Repubblica, la Vespa è un po’ il simbolo iconico della nostra storia, della nostra cultura, simbolo dell’ Italia che usciva dalla guerra e si rilanciava, si trasformava” ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento “raccontata in tanti film, da ‘Vacanze romane’ a ‘Caro Diario’, Roma è stata rappresentata molto attraverso le immagini percorre dalla Vespa, e siamo contenti che Piaggio abbia deciso di celebrare questo anniversario a Roma, sarà un grande evento, non solo nazionale”.

Il Foro Italico, lo Stadio dei Marmi, ospiteranno il Vespa Village, fulcro dell’evento, quattro giorni di festa, esperienze e momenti da condividere nel cuore della Capitale. Un grande evento aperto a tutti con ingresso libero, pensato non solo per chi guida Vespa, ma anche per chi la ama e per chi vuole vivere da vicino lo spirito di un mito che dal 1946 unisce generazioni, culture e stili di vita in tutto Il mondo”.

“È la più grande celebrazione che Piaggio abbia mai fatto per ricordare la Vespa, in 80 anni ha visto tutto, ha accompagnato tante generazioni di giovani e non giovani, 20 milioni di pezzi costruiti e prodotti in questi anni che hanno colorato e stanno colorando, ancora oggi, le metropoli e le strade di tutto il mondo” le parole di Matteo Colaninno, presidente esecutivo del gruppo Piaggio. “Vespa ha attraversato il tempo e i tempi, e per un prodotto industriale questo non è banale, risultato del lavoro e di un design unico, elegante, gentile. Oggi è presente in tutto il mondo e questa la rende immortale. Roma è la città che si è sposata perfettamente con Vespa”. Colaninno ha ricordato che “negli anni si è rinnovata ma è rimasta se stessa”.

– Foto IPA Agency –

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