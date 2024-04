SUZUKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Red Bull subito davanti nella prima giorata di libere del Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Con un pomeriggio condizionato dalla pioggia, a fare da riferimento sono i riscontri della prima sessione dove il campione del mondo Max Verstappen è stato il più veloce sul circuito di Suzuka, in 1’30″056, precedendo il compagno di squadra Sergio Perez (+0″181) e la Ferrari di Carlos Sainz (+0″213). Sesta l’altra Rossa di Charles Leclerc (+0″502), prima di lui si sono piazzate le due Mercedes di George Russell (+0″474) e Lewis Hamilton (+0″487). Chiudono la Top Ten Fernando Alonso su Aston Martin (+0″543), la McLaren di Oscar Piastri (+1″109), Yuki Tsunoda su RB (+1″174) e l’altra McLaren di Lando Norris (+1″184). Bandiera rossa nel corso della sessione per un brutto botto di Logan Sargeant, finito a muro con la Williams. Il pilota statunitense non ha riportato conseguenze, ma la sua monoposto è stata notevolmente danneggiata e dunque non gli ha permesso di prendere il via nella seconda sessione. Dove, come detto, la pioggia è stata protagonista. I piloti che sono scesi in pista, nel finale di sessione, hanno così effettuato prevalentemente prove di partenza. Tra coloro che hanno girato Oscar Piastri è stato il più veloce in 1’34″725, davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton (+0″501) e alla Ferrari di Charles Leclerc (+4″035).

