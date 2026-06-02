Bologna, è ufficiale: Domenico Tedesco è il nuovo allenatore

BOLOGNA (ITALPRESS) – Il Bologna ha comunicato di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Domenico Tedesco, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva. L’ex ct del Belgio, 40 anni, subentra a Vincenzo Italiano. “Benvenuto Mister!”, si legge nella nota del club rossoblù.

Nato a Rossano (Cs) il 12/9/1985, nel corso della sua carriera da allenatore ha lavorato nei settori giovanili di Stoccarda e Hoffenheim, quindi ha guidato Erzgebirge Aue, Schalke 04, Spartak Mosca, Lipsia, Nazionale del Belgio e Fenerbahce. Ha ottenuto un secondo e un quarto posto nella Bundesliga tedesca, un secondo posto nella Prem’er-Liga russa, ha raggiunto gli ottavi di finale ai Campionati Europei, e ha vinto due titoli: una Coppa di Germania (Lipsia, 2021-22) e una Supercoppa di Turchia (Fenerbahce, 2025). A livello di competizioni continentali, ha partecipato alla Champions League con lo Schalke 04 e anche all’Europa League, raggiungendo la semifinale nel 2021-22 con il Lipsia.

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