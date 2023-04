GENOVA (ITALPRESS) – La corsa salvezza si complica ulteriormente. Finisce 1-1 il derby ligure tra Sampdoria e Spezia, con i padroni di casa che non sono riusciti a strappare tre punti per agguantare la Cremonese. Un punto che mantiene vive le speranze dei doriani, seppur ridotte al lumicino a sette giornate dal termine, e che permette alla squadra di Semplici di mantenere una lunghezza di vantaggio sull’Hellas Verona. Il primo squillo del match è stato di Nzola, la conclusione dal limite è stata però deviata sul fondo. La Sampdoria ha cercato di sfruttare i calci piazzati per far male alla squadra di Semplici, Leris di testa ha provato a sorprendere tutti, ma la conclusione è terminata alta sopra la traversa. Gli ospiti si sono affidati alle giocate di qualità di Daniel Maldini, come in occasione del tiro-cross terminato sul fondo per questione di centimetri: il giovane attaccante, figlio d’arte, è stato costretto ad uscire alla mezz’ora a causa di un problema muscolare alla coscia. La svolta è arrivata al 23′ del primo tempo, quando Bruno Amione – sugli sviluppi di un corner battuto da Augello – ha sovrastato Amian trovando la rete del vantaggio con un gran colpo di testa. Il secondo tempo è iniziato con la protesta da parte dei tifosi della Sampdoria, al secondo minuto la gara è stata interrotta a causa di un fitto lancio di fumogeni in campo, la protesta (durata circa sette minuti) è stata accompagnata da cori e slogan. Il clima teso non ha aiutato di certo la squadra di Stankovic, che al 14′ ha subito il gol del pareggio col colpo di testa di Verde su cross di Bastoni. Il numero 20 spezzino 5′ dopo si è divorato il vantaggio, da due passi non è riuscito a trovare la deviazione vincente. Nell’ultimo quarto d’ora gli ospiti hanno provato ad alzare il ritmo, ma Ravaglia ha impedito ad Amian di siglare la rete del sorpasso. In pieno recupero c’è stata un’occasione per parte, ma nè Gunter nè Verde sono riusciti a trovare lo specchio della porta.

– foto Image –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com