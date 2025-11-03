Venezuela, Trump “Maduro ha i giorni contati”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nessuna guerra diretta con il Venezuela ma i giorni del suo leader, Nicolas Maduro, “sono contati”. A dirlo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un’intervista alla “CBS” per il programma “60 Minutes”.

Le parole di Trump arrivano nei giorni in cui gli Usa stanno radunando unità militari nei Caraibi e hanno condotto numerosi attacchi contro presunte navi del narcotraffico, uccidendo decine di persone. Alla domanda se gli Stati Uniti abbiano intenzione di dichiarare guerra al Venezuela, Trump ha risposto: “Ne dubito. Non credo. Se i giorni di Maduro sono contati? Direi di sì. Penso di sì”.

