Venezuela, Machado “Nessuno si fida di Rodriguez, noi pronti a governare”

Mandatory Credit: Photo by Paul Treadway/UPI/Shutterstock (16084216s) Recipient of the 2025 Nobel Peace Prize, Venezuelan activist/ politician Maria Corina Machado attends a press conference at Grand Hotel in Oslo Nobel Peace Prize Press Conference, Oslo, Norway - 11 Dec 2025

CARACAS (VENEZUELA) (ITALPRESS) – La leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado ha duramente criticato Delcy Rodríguez, divenuta presidente ad interim dopo l’arresto e l’estradizione di Nicolás Maduro negli Stati Uniti. In un’intervista alla CBS, la vincitrice del Premio Nobel per la Pace 2025 ha affermato che Rodríguez è stata “uno dei principali artefici” del sistema oppressivo instaurato da Maduro. “Tutti in Venezuela e all’estero sanno perfettamente chi è e il ruolo che ha svolto”, ha dichiarato Machado aggiungendo che la sua coalizione politica “dovrebbe guidare il Venezuela” nel dopo Maduro. “Siamo pronti a servire il nostro popolo”, ha dichiarato.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE