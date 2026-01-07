Venezuela, Machado “Nessuno si fida di Rodriguez, noi pronti a governare”

CARACAS (VENEZUELA) (ITALPRESS) – La leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado ha duramente criticato Delcy Rodríguez, divenuta presidente ad interim dopo l’arresto e l’estradizione di Nicolás Maduro negli Stati Uniti. In un’intervista alla CBS, la vincitrice del Premio Nobel per la Pace 2025 ha affermato che Rodríguez è stata “uno dei principali artefici” del sistema oppressivo instaurato da Maduro. “Tutti in Venezuela e all’estero sanno perfettamente chi è e il ruolo che ha svolto”, ha dichiarato Machado aggiungendo che la sua coalizione politica “dovrebbe guidare il Venezuela” nel dopo Maduro. “Siamo pronti a servire il nostro popolo”, ha dichiarato.

– Foto IPA Agency –

