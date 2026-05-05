Venezia, tre ragazzi finiscono in acqua: un ventenne muore annegato

VENEZIA (ITALPRESS) – Un giovane di 20 anni è morto annegato a Venezia. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo si era gettato in acqua con altri due coetanei. I due amici sono stati tratti in salvo da un’imbarcazione di passaggio, mentre il terzo non è più riemerso. Il corpo del giovane è stato poi recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco.

-Foto di repertorio IPA Agency-

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