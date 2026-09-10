Charlie Kirk, Procaccini “Accanto a grandi martiri che hanno onorato la libertà”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Charlie Kirk è stato ucciso da chi ritiene che, quando non è in grado di confrontarsi a parole e con i pensieri, l’unico modo sia arrivare alla violenza. Per tutto il mondo conservatore europeo e occidentale resterà accanto ai grandi martiri che hanno onorato la libertà". Così l’eurodeputato di FdI e co-presidente Ecr, Nicola Procaccini, in conferenza stampa a un anno dalla morte di Charlie Kirk, attivista e opinionista statunitense ucciso in una sparatoria durante un evento universitario nello Utah. (ITALPRESS). xf4/ads/azn