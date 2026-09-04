Venezia, Schrader al Lido con “The Basics of Philosophy”

VENEZIA (ITALPRESS) - Paul Schrader torna al Lido per portare a Venezia 83 il suo nuovo film, “The Basics of Philosophy”, un dramma psicologico in forma di thriller. "Ho pensato che un professore di filosofia fosse interessante; non si vedono molti personaggi del genere nei film ed è una cosa stimolante da fare per un giovane attore, quindi mi andava di scrivere su questo. A quel punto ti dici: 'Beh, deve avere un segreto...'". xr7/mgg/azn (video di Federica Polidoro)