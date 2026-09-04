Musumeci “Stabilità significa credibilità, autorevolezza e affidabilità”

BARI (ITALPRESS) - "Io sono una parte di questa squadra, che ha lavorato con impegno superando ostacoli impensabili, con la guida autorevole, determinata, ferma e sicura di Giorgia Meloni. Non è solo un problema di durata: la stabilità, per un governo e per un'amministrazione in generale, è anche un valore. Perché significa credibilità, autorevolezza e affidabilità. Un'amministrazione pubblica, un governo che dura senza incertezze, pone gli interlocutori interni e internazionali in una condizione di assoluta certezza. Questo è il significato del record che stiamo celebrando oggi. Speriamo che sia soltanto una tappa". Lo ha affermato a Bari il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare Nello Musumeci, a margine delle celebrazioni del giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo della storia della Repubblica Italiana. xa2/mgg/mca3