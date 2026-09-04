Governo, Lollobrigida “Ora l’obiettivo è vincere le elezioni”

BARI (ITALPRESS) - "Riuscire, in ogni parte d'Italia, a rappresentare quello che il governo di destra-centro sa fare è un obiettivo che ci poniamo. Ce lo poniamo, però, non raccontando quello che faremo, ma raccontando quello che abbiamo fatto e, su questa base, dando ai cittadini la possibilità di giudicare il programma per gli anni che verranno, se ci daranno fiducia". Lo ha affermato questo pomeriggio a Bari il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida a margine delle celebrazioni del giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo della storia della Repubblica Italiana."Il nostro prossimo obiettivo - ha concluso - è vincere le elezioni e continuare a dare all'Italia speranza, forza e credibilità, perché questa nostra Patria è straordinaria e merita un Governo che accompagni le grandi potenzialità delle nostre aziende, delle nostre imprese e dei nostri cittadini". xa2/mgg/mca3