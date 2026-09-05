Venezia, Pattinson “Puoi convincerti di qualcosa e poi trasformarla in un’arma”

VENEZIA (ITALPRESS) – È il giorno di Primetime, il film di Lance Oppenheim in concorso a Venezia 83, con Robert Pattinson protagonista insieme a Merritt Wever, Skyler Gisondo e Phoebe Bridgers. Ambientato nel 2006, il film segue Chris Hansen, il conduttore di To Catch a Predator, deciso a fare la storia della televisione. Oppenheim ricostruisce il mondo del programma e il meccanismo attraverso cui l'indignazione morale si trasforma in spettacolo, mettendo in tensione giornalismo, intrattenimento e spettacolarizzazione della realtà. Alla conferenza stampa, Pattinson ha raccontato il lungo percorso che lo ha portato a interpretare Hansen, “C’è qualcosa in Chris Hansen che non puoi fare a meno di imitare. Eravamo tutti e quattro seduti intorno a un tavolo, a imitarlo e a fare le nostre versioni di lui, cercando di capire cosa potesse funzionare meglio e quali fossero i momenti più cinematografici. Poi è arrivata una versione della sceneggiatura con questo elemento quasi soprannaturale, e ho pensato che fosse davvero geniale e completamente inaspettato. A quel punto ho trovato il ruolo irresistibile”. L’attore ha parlato anche della riflessione sulla morale che attraversa il film: “Puoi convincerti di qualcosa e poi trasformarla in un’arma. Penso che, in molti casi, sia quello che fanno le persone con le favole morali: possono cambiare a seconda di come le guardi. Se riesci a concentrarti su un aspetto nel modo giusto, puoi trasformarle in qualcosa di diverso." xr7/col5/azn (Video di Federica Polidoro)