Venezia, Orlando Bloom “Con Herzog si crea uno spazio quasi sacro”

VENEZIA (ITALPRESS) - "Crea quasi uno spazio sacro, quasi magico, in cui la magia può accadere in molti modi". Herzog "ha una tale spinta, passione e quasi un'ossessione per fare il film". Lo ha detto Orlando Bloom, nel cast del nuovo film di Werner Herzog “Bucking Fastard, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. "Essere seduti qui è l'apice della carriera di qualsiasi attore", aggiunge. xr7/mgg/gsl (video di Federica Polidoro)