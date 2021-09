VENEZIA (ITALPRESS) – “Presidente Mattarella, rimanga ancora con noi, deve rimanere qualche anno in più”. Lo ha detto Roberto Benigni che ha ritirato il Leone d’oro alla Carriera alla mostra del Cinema di Venezia. “Un pensiero alla mia attrice prediletta, Nicoletta Braschi – ha aggiunto – alla quale non posso nemmeno dedicare questo premio perchè è suo: è tuo, ti appartiene. Abbiamo fatto tutto insieme per 40 anni”.

(ITALPRESS).