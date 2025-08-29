Venezia, Guadagnino “‘After the Hunt indaga i conflitti tra le verità”

VENEZIA (ITALPRESS) - Alla 82esima Mostra del Cinema di Venezia è la giornata di After the Hunt - Dopo la Caccia, l'ultimo lavoro di Luca Guadagnino. "L’idea del film che mi piace davvero - afferma il regista - era indagare le persone con le loro verità. È importante come osserviamo il conflitto delle verità. E quali sono i confini". I protagonisti di After the Hunt sono Julia Roberts e Andrew Garfield, che interpretano due brillanti e stimati professori di un prestigioso college americano. Hank Gibson (Garfield) si ritrova travolto da un terribile scandalo e Alma (Roberts) dovrà decidere da che parte stare. xr7/mgg/azn (video di Federica Polidoro)