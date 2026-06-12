Pagliara “Sud Italia può diventare motore come ai tempi della Magna Grecia”

NEW YORK (ITALPRESS) - "La Fondazione Magna Grecia ha la visione che il Sud, grazie anche alle leggi, alla zona speciale, può diventare veramente un motore, riguadagnare il suo posto, come fu ai tempi della Magna Grecia. E credo che New York abbia i capitali che il Sud vuole per poter innescare per un nuovo ciclo di sviluppo". Lo ha detto il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di New York, Claudio Pagliara, a margine dell'evento “Investing in Southern Italy”, organizzato dalla Fondazione Magna Grecia in collaborazione con ENIT ed Italy America Chamber of Commerce, presso l’Istituto Italiano di Cultura di New York. xo9/abr/gsl (Video di Stefano Vaccara)