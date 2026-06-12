Mattarella e Lee Jae Myung si salutano con una cerimonia di congedo al Quirinale

ROMA (ITALPRESS) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae Myung, insieme alle Signore Laura Mattarella e Kim Hye-Kyung, si sono salutati nel pomeriggio del 12 giugno, con una cerimonia di congedo durante la quale hanno ricevuto nuovamente gli onori militari, nel Cortile d'Onore del Quirinale. tvi/mca1 (Fonte video: Quirinale)