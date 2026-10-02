Venezia, evasione fiscale nel settore carburanti: sequestrati 4,7 milioni

VENEZIA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Venezia ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per oltre 4,7 milioni di euro nei confronti di una società di commercio idrocarburi e del suo legale rappresentante, accusato di omessa dichiarazione dei redditi. Il provvedimento è stato emesso dal GIP lagunare su richiesta della Procura. I finanzieri hanno scoperto l’esistenza di una stabile organizzazione occulta nel territorio nazionale: l’azienda, pur avendo sede legale all’estero, vendeva direttamente carburanti a clienti italiani sfruttando impropriamente una partita IVA estera e appoggiandosi a locali, personale dipendente e un conto corrente dedicati in Italia.

In questo modo la società ha sottratto al fisco italiano una base imponibile di quasi 20 milioni di euro, con un’imposta evasa di 4,7 milioni. Il legale rappresentante, iscritto all’AIRE e residente negli Emirati Arabi Uniti, è stato denunciato. Il sequestro ha riguardato anche un credito IVA di 4,1 milioni di euro di cui la società aveva chiesto il rimborso.

-Foto di repertorio ufficio stampa Guardia di Finanza-

(ITALPRESS).