Prodotti farmacologici non sicuri venduti online, operazione della Guardia di Finanza di Treviso

TREVISO (ITALPRESS) – Nell’ambito delle attività di servizio finalizzate al contrasto alla commercializzazione di prodotti pericolosi per la salute pubblica, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno sottoposto a sequestro 143 fiale di medicinali illeciti per un valore di mercato di circa 10.000 euro.

L’operazione ha avuto inizio con il controllo di una spedizione proveniente dalla Germania, al cui interno sono state rinvenute n. 40 fiale contenenti peptidi sintetici finalizzati a ridurre l’appetito, migliorare la sensibilità insulinica e aumentare il dispendio energetico, la cui vendita è vietata in quanto farmaci sperimentali non ancora autorizzati dalla Food Drug Administration (FDA) e dall’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA).

I due soggetti destinatari del pacco sono stati, pertanto, deferiti alla Procura della Repubblica di Treviso per la violazione dell’art. 147 (sanzioni penali concernenti i medicinali per uso umano) del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e ricettazione. Successivamente, su delega dell’Autorità Giudiziaria, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Treviso hanno eseguito due perquisizioni locali e personali all’ esito delle quali sono state rinvenute e sottoposte a sequestro ulteriori 103 fiale analoghe a quelle contenute nella spedizione.

– Foto ufficio stampa GDF –

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