VENEZIA (ITALPRESS) – Nuove risorse per infrastrutture e viabilità, sociale, impianti sportivi, cultura e settore della pesca. È quanto prevede la Variazione generale al bilancio di previsione 2026-2028, approvata questa mattina dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore al Bilancio Filippo Giacinti. La manovra mette a disposizione oltre 44 milioni di euro di risorse aggiuntive per l’annualità 2026, frutto di economie e risorse provenienti dal federalismo fiscale. A queste si aggiungono ulteriori 4,6 milioni di euro derivanti dalla manovra del Consiglio regionale, oltre a diverse variazioni compensative tra i capitoli di spesa.

Tra gli interventi più rilevanti c’è il finanziamento pluriennale da 160 milioni di euro per la SR 308 “Nuova strada del Santo”, cui si aggiungono risorse per la progettazione e la manutenzione della rete viaria e per la sicurezza stradale. Sul fronte sociale sono previsti nuovi stanziamenti a favore delle persone con disabilità psicofisiche, mentre per il settore della pesca vengono attivate 7,4 milioni di euro di risorse FEAMPA, grazie a un cofinanziamento regionale di 1,1 milioni di euro. La variazione comprende inoltre l’aggiornamento delle previsioni per il 2026 relative ai pedaggi della Superstrada Pedemontana Veneta per 11 milioni di euro, nell’ambito dell’adeguamento complessivo delle previsioni di bilancio, e l’aggiornamento economico per il rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti regionali, pari a oltre 6 milioni di euro.

“La Variazione generale di bilancio – commenta l’assessore Filippo Giacinti – ci permette di concentrare nuove risorse su interventi che rispondono a esigenze concrete del territorio, mettendo insieme investimenti infrastrutturali, sostegno alle comunità e sviluppo dei settori produttivi. È una manovra che affianca interventi strategici, come i 160 milioni di euro destinati alla SR 308, a risorse per la manutenzione e la sicurezza della rete stradale, per il sociale, lo sport, la cultura e il settore della pesca. Un ringraziamento va anche al Consiglio regionale per aver destinato 4,6 milioni di euro delle proprie risorse a progettualità significative a vantaggio dei territori e delle comunità del Veneto”.

Tra gli interventi più significativi c’è il contributo straordinario destinato a Veneto Strade S.p.A. per l’ammodernamento della SR 308 “Nuova strada del Santo”. Il disegno di legge prevede uno stanziamento complessivo di 160 milioni di euro, ripartito in 10 milioni nel 2026, recuperati in questa variazione dall’avanzo di amministrazione, 30 milioni nel 2027, 35 milioni nel 2028, 35 milioni nel 2029 e 50 milioni nel 2030. L’intervento riguarda il raddoppio della piattaforma stradale nel tratto compreso tra gli svincoli di Mejaniga (Bragni-Bagnoli) e Cadoneghe, con l’obiettivo di migliorare la funzionalità della viabilità e le condizioni di sicurezza di un’importante arteria regionale.

Il quadro della Variazione generale prevede inoltre: Sicurezza e manutenzione stradale: 1,5 milioni di euro per progettazioni di Veneto Strade e per lo studio della mobilità di Infrastrutture Venete; 3 milioni per le manutenzioni della rete stradale regionale; ulteriori 2,5 milioni di euro sono destinati a interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale dei Comuni del Veneto. Impiantistica sportiva: 3 milioni di euro per contributi agli investimenti, cui si aggiungono 1,5 milioni di euro messi a disposizione dalla manovra del Consiglio regionale per le medesime finalità.

Le risorse consentiranno di procedere allo scorrimento delle graduatorie esistenti, impegnando le risorse disponibili. Lavori pubblici di particolare urgenza – legge regionale n. 27/2003: attraverso la rimodulazione di alcuni stanziamenti relativi a leggi di spesa, sono destinati 4,1 milioni di euro complessivi, di cui 2,6 milioni di risorse della Giunta regionale e 1,5 milioni provenienti dalla manovra del Consiglio. Le risorse serviranno ad integrare lo stanziamento destinato ai Comuni per far fronte a eventi o necessità di particolare urgenza e pubblica utilità. Sociale: 1,1 milioni di euro, provenienti dai fondi messi a disposizione dal Consiglio regionale, per interventi a favore di persone con disabilità psicofisiche. Cultura ed eventi: 1 milione di euro per celebrazioni pubbliche, manifestazioni nazionali, fiere e rassegne. Pesca – FEAMPA: con un cofinanziamento regionale di 1,1 milioni di euro vengono attivate risorse complessive pari a 7,4 milioni di euro nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura. La Variazione generale di bilancio, dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale, proseguirà il proprio iter in Consiglio regionale per l’approvazione definitiva.

– Foto Regione Veneto –

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