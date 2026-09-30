Il 15 e 16 ottobre a Venezia il “Festival internazionale del lavoro e delle relazioni industriali”

VENEZIA (ITALPRESS) – Si terrà giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, nella The Human Safety Net Hall di Piazza San Marco a Venezia, “Lavoro e sostenibilità. Festival internazionale del lavoro e delle relazioni industriali”, promosso dall’Università Ca’ Foscari Venezia, dall’associazione Lavoro&Welfare e dall’International Labour Organization delle Nazioni Unite. L’evento riunirà esponenti di università europee, istituzioni, organizzazioni internazionali, imprese e sindacati per discutere le trasformazioni del lavoro e il suo ruolo nella società.

Al centro del confronto l’idea del lavoro come valore da tutelare in quanto espressione della persona e la necessità di sviluppare una dimensione eco-sociale, integrando tutela dei diritti umani, diritti del lavoro e protezione ambientale. Ad aprire i lavori sarà il rettore di Ca’ Foscari Marco Sgarbi, insieme a rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali. Tra i protagonisti Cesare Damiano, Tiziano Treu, Enrico Giovannini, Maurizio Martina, Christophe Perrin, Antoine Lyon-Caen, Adalberto Perulli, Vania Brino e Stefano Beraldo. Il programma prevede otto sessioni. Il 15 ottobre si parlerà di sviluppo sostenibile, diritti del lavoro come diritti umani, ruolo delle organizzazioni internazionali nella promozione del “decent work” e sicurezza. Il 16 ottobre saranno affrontati benessere organizzativo e welfare aziendale, impresa sostenibile, rapporto tra lavoro e tecnologia e relazioni industriali.

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