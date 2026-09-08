Venezia, Bardem “‘Bunker’ parla delle nostre paure e pregiudizi”

VENEZIA (ITALPRESS) - Javier Bardem e Penelope Cruz sono marito e moglie, come nella vita, nel thriller "Bunker" del regista Florian Zeller, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. "Questo film parla di quanto siamo disposti a vedere, sentire, accogliere l'altro. La nostra paura è basata su ciò che immaginiamo e sui nostri pregiudizi", dice l'attore. mgg/gsl (video di Federica Polidoro)