L’Italpress cresce ancora all’estero, accordo con l’agenzia slovena STA

LUBIANA (SLOVENIA) (ITALPRESS) - L’agenzia di stampa Italpress potenzia e rafforza la sua presenza all’estero, e più specificamente nell’Europa Centrale, siglando un accordo di partnership con l’agenzia di stampa slovena STA - Slovenian Press Agency. L’accordo è stato formalizzato a Lubiana dal General Manager della STA Mojca Prelesnik e dal Direttore dell’Agenzia Italpress Gaspare Borsellino, alla presenza dell’Ambasciatore italiano Giuseppe Cavagna. mrv/sat/azn