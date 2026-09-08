Venezia, Cruz “Spero che i giovani reagiscano alla manipolazione”

VENEZIA (ITALPRESS) - Javier Bardem e Penelope Cruz sono marito e moglie, come nella vita, nel thriller "Bunker" del regista Florian Zeller, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. "La manipolazione mi sembra molto triste e, in realtà, va così veloce che non si ha nemmeno il tempo di reagire. La mia speranza è che i giovani si stiano davvero rendendo conto della manipolazione e spero che reagiscano", dice l'attrice. xr7/mgg/gsl (Video di Federica Polidoro)