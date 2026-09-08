Sala “Sullo sversamento nel Naviglio valutiamo cosa fare anche a livello legale”

MILANO (ITALPRESS) - "Stiamo vedendo, ci sono anche delle verifiche in corso". Cosi il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della conferenza stampa di presentazione della Fashion Week, a chi gli chiedeva dell'ipotesi che il Comune di Milano, insieme agli altri Comuni coinvolti nello sversamento di sostanze inquinanti nel Naviglio Grande, si costituiscano parte civile. "Innanzitutto devo ringraziare tutti quelli che ci hanno lavorato, credo che l'assessore Granelli mi abbia fatto otto telefonate da quando è successo all'una di notte - ha sottolineato poi il primo cittadino - . Ma, al di là di Granelli, ringrazio anche la Regione e tutti quelli che si sono dati da fare. Che ci sia un atto doloso è possibile, se non probabile, vanno fatte indagini, dopodiché, nel momento in cui si capiranno le ragioni, vedremo un attimo cosa fare anche a livello legale". xm4/col5/azn