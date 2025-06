Venezia, al via la seconda tranche di “La Fenice per la Città”

VENEZIA (ITALPRESS) – Al via la seconda tranche dell’iniziativa promozionale “La Fenice per la Città” e “La Fenice per la Città metropolitana”, felice collaborazione tra il Teatro e i due enti pubblici veneziani che consente ai residenti nel Comune di Venezia e nei restanti 43 Comuni della Città metropolitana di acquistare online, sul sito www.teatrolafenice.it, biglietti a soli 25 euro per alcuni degli spettacoli in scena al Teatro La Fenice e al Teatro Malibran: si tratta in particolare di tre spettacoli di danza e due concerti sinfonici.

La vendita di questa speciale tipologia di titoli di accesso riguarderà un numero limitato di posti, fino a esaurimento della disponibilità, e sarà aperta esclusivamente dalle ore 10 di lunedì 9 giugno e fino a sabato 14 giugno. Per acquistare i biglietti sarà necessario accedere al sito ufficiale della Fenice, registrarsi, scegliere la data di preferenza e inserire il codice coupon METROPOLIVE. A quel punto sarà possibile selezionare i posti e procedere con il pagamento utilizzando la carta di credito. L’acquirente riceverà il biglietto via email. Sarà possibile acquistare fino a un massimo di due biglietti di platea per ciascuna anagrafica e per un evento tra gli spettacoli in promozione (il secondo biglietto potrà essere utilizzato anche da una persona non residente nella provincia di Venezia). L’offerta è valida fino a esaurimento della disponibilità dei posti. Si segnala che, in occasione dello spettacolo, verranno effettuati dei controlli verifica per il diritto alla riduzione.

Il primo spettacolo di danza cui è destinata la promozione è Cenerentola del coreografo Jean-Christophe Maillot, nell’interpretazione dei Ballets de Monte-Carlo: una delle creazioni più amate della compagnia – debuttò nel 1999, Salle Garnier Opéra de Monte-Carlo – che hanno segnato una svolta nella storia della compagine monegasca. L’originale versione della Cenerentola di Maillot offre una toccante meditazione sul lutto e sul modo in cui le persone che scompaiono modellano il futuro di coloro che restano. Le tre donne intorno a Cenerentola – la matrigna e le due sorellastre – sono figure fortemente erotiche che usano il loro fascino per ottenere ciò che vogliono; mentre la Fata è il radioso ricordo o magica reincarnazione della madre di Cenerentola. È grazie a lei che Cenerentola si libererà dalle trappole del mondo artificiale in cui l’abbiamo trovata per la prima volta. La musica di Sergej Prokof’ev sarà eseguita dall’Orchestra del Teatro La Fenice diretta da Igor Dronov. Lo spettacolo si avvale inoltre delle scenografie di Ernest Pignon-Ernest e dei costumi di Jérôme Kaplan. Due le recite in programma al Teatro La Fenice accessibili con la tariffa agevolata della Fenice per la Città e La Fenice per la Città metropolitana: il 18 e 19 settembre alle ore 19.

Il secondo spettacolo di danza collegato alla speciale promozione sarà quello della Compagnia Larreal – Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma, punta di diamante della tradizione spagnola che da ottant’anni porta in scena i colori e ritmi della danza bolera. Nell’ambito di un unico spettacolo, dal titolo España, si susseguiranno quattro coreografie: Amalurra di Eduardo Martinez su musica di Kalakan & Amp, Euskadiko Orkestra, Pascal Gaigne e Manuel Garcia Matos; Mosaico barocco di Antonio Pérez su pagine di Johann Sebastian Bach e José de Nebra; Caronte di Albert Hernández e Irene Tena su musica di Manuel Urbina e Aire; infine El quinto elemento di Patricia Guerrero su musica di Agustín Diassera con la voce di Amparo Lagares. Tre le recite in programma al Teatro Malibran accessibili con tariffa agevolata per residenti: il 3, 4 e 5 ottobre.

Il terzo spettacolo di danza vedrà protagonista la Pockemon Crew, una delle compagnie hip hop tra le più titolate al mondo. L’irrefrenabile energia del gruppo guidato da Riyad Fhgani, nato alla fine degli anni Novanta sul piazzale davanti all’Opera di Lione, continua a imporsi nei maggiori contest internazionali e a girare il mondo con un successo travolgente. Al Teatro Malibran presenteranno una nuova versione di Hashtag, la coreografia su musica di Flavine Taulelle con la quale il gruppo esplora due mondi: quello dei social network e quello dell’hip hop, andando alla ricerca delle origini di certi movimenti di questa particolare danza. Lo spettacolo – prodotto da Association Qui fait ça? Kiffer ça! in coproduzione con Ville de Lyon, Région Rhône-Alpes – sarà in scena il 10, 11 ottobre 2025: entrambe le repliche sono accessibili con la tariffa agevolata per residenti.

Sul fronte concertistico, la proposta del Teatro veneziano nell’ambito della collaborazione con Comune e Città metropolitana prevede due eventi. Il concerto dell’Orchestra del Teatro La Fenice diretto da Markus Stenz, che dirigerà la Militärsinfonie di Haydn e la Prima Sinfonia di Johannes Brahms: la promozione è sulla seconda replica in programma sabato 25 ottobre ore 20 al Teatro La Fenice. E il concerto dell’Orchestra del Teatro La Fenice diretto da Kent Nagano, che proporrà un programma dedicato al Borghese gentiluomo di Molière, con ouverture e danze da Le Bourgeois gentilhomme di Jean-Baptiste Lully e la suite dalle musiche di scena del Bürger als Edelmann di Richard Strauss, abbinate all’esecuzione della Terza Sinfonia di Franz Schumann: anche in questo caso la promozione è sulla seconda replica in programma domenica 2 novembre ore 17 al Teatro La Fenice.

