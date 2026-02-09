Vendite al dettaglio in calo a dicembre

ROMA (ITALPRESS) - A dicembre, secondo i dati Istat, le vendite al dettaglio registrano, rispetto al mese precedente, una diminuzione sia in valore sia in volume, rispettivamente - 0,8% e - 0,9%. Il calo interessa indistintamente i beni alimentari e quelli non alimentari, segnalando una fase di debolezza dei consumi nella parte finale dell’anno. Nonostante questa flessione mensile, l’ultimo trimestre del 2025 presenta nel complesso una lieve crescita, sia in termini di valore sia di volume, sostenuta da un miglioramento delle vendite in entrambi i comparti merceologici. Su base annua, il confronto con dicembre dell’anno precedente restituisce un quadro più equilibrato. Le vendite al dettaglio risultano in aumento in valore, mentre i v olumi registrano una leggera diminuzione. I beni alimentari mostrano un incremento del fatturato, a fronte però di una contrazione delle quantità vendute, mentre i beni non alimentari evidenziano un andamento moderatamente positivo sia in valore sia in vol ume. All’interno del comparto non alimentare emergono dinamiche differenziate tra i vari gruppi di prodotti. I risultati migliori riguardano il settore farmaceutico e quello della profumeria e della cura della persona, mentre le flessioni più evidenti si o sservano per l’utensileria domestica, la ferramenta e per le calzature e gli articoli in cuoio e da viaggio. /gtr