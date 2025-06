MILANO (ITALPRESS) – Velo scende in pista al fianco di Aprilia Racing per il Campionato di MotoGP del 2025: dopo la partnership con McLaren Formula 1 Team, il brand di BAT Italia sarà Official Sponsor della casa motociclistica italiana fondata a Noale nel 1945.

In quanto Official Sponsor di Aprilia Racing per il campionato 2025, Velo sarà protagonista delle tappe italiane del Mugello Circuit dal 20 al 22 giugno e del San Marino GP, ospitato nel Misano World Circuit Marco Simoncelli dal 12 al 14 settembre prossimi. Inoltre, durante questi appuntamenti, sono previste numerose attivazioni pensate per coinvolgere gli appassionati di MotoGP, tra cui tour esclusivi all’interno della factory, sessioni di meet & greet con i piloti e la presenza di un corner Velo dedicato all’interno dell’area hospitality di Aprilia Racing.

“Siamo entusiasti di annunciare questa nuova partnership con Aprilia Racing per la stagione 2025 del Motomondiale, la competizione più spettacolare e coinvolgente del motociclismo. Un progetto che rafforza ulteriormente la presenza di Velo nel mondo dei motori, dopo il successo della collaborazione con McLaren – ha detto Fabio de Petris, Presidente e Amministratore Delegato di BAT Italia -. La MotoGP rappresenta il giusto equilibrio tra passione, innovazione e tecnologia: valori che promuoviamo ogni giorno attraverso i nostri prodotti. Velo appartiene alla nuova categoria dei sacchetti di nicotina per uso orale, interamente prodotti in Italia all’interno dell”A Better Tomorrow Innovation Hub’ di Trieste. Una partnership, quindi, che celebra il Made in Italy e le sue eccellenze”.

“Siamo contenti di accogliere Velo tra i nostri partner per la stagione 2025 – ha sottolineato Massimo Rivola, Amministratore Delegato di Aprilia Racing -. Aprilia Racing è da sempre sinonimo di eccellenza italiana, valori che ritroviamo anche in questa collaborazione. Questa partnership rafforza il legame con il nostro territorio e con le competenze che rendono l’Italia un punto di riferimento nel panorama tecnologico”.

