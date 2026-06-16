ROMA (ITALPRESS) – Da oltre un secolo, Renault affianca i clienti professionali offrendo allestimenti che semplificano la vita quotidiana e garantiscono lo sviluppo della loro attività: ambulanze, lavori pubblici, officine mobili, trasporto di animali, negozi, cassoni ribaltabili, veicoli refrigerati, veicoli di soccorso stradale, di grandi dimensioni o addetti al trasporto di persone a mobilità ridotta. Dato che gli allestimenti sono al centro della strategia dei veicoli commerciali della Marca Renault, un veicolo commerciale su due è allestito. Per soddisfare ancora di più i clienti, Renault ha creato il marchio “converted by renault”, un’offerta di allestimenti assemblati direttamente in fabbrica.

Il nuovo marchio risponde a diverse aspettative: Ordini semplici e veloci, un unico interlocutore nella rete Renault, tempi di consegna ridotti in media del 30% e fatturazione unica; Affidabilità, qualità e tranquillità, assemblaggio di componenti di qualità provenienti da allestitori certificati, garanzia unica 100% Renault e possibilità di far riparare la parte allestita del veicolo direttamente presso la rete Renault; Valore di rivendita ottimizzato, “valore residuo” del veicolo, compresa la parte allestita.

Il marchio “converted by renault” è disponibile su Kangoo con cabina allungata e su Trafic con cabina allungata a 5 e 6 posti. E’ disponibile anche su Master nelle versioni pianale con sponde, cassone ribaltabile, gran volume (tra 20 e 23m3) e cabina allungata. Sarà disponibile anche sul futuro Trafic E-Tech Electric. Con gli allestimenti assemblati direttamente in fabbrica, questo marchio sottolinea le competenze “Made in France” dei siti di produzione dei veicoli commerciali di Maubeuge, Sandouville e Batilly. “Il nostro nuovo marchio “converted by renault” offre molteplici vantaggi ai clienti professionali. Consente di ordinare veicoli allestiti chiavi in mano, in tutta tranquillità, con il supporto della rete Renault. Questo marchio testimonia tutto il know-how, le competenze e la flessibilità degli stabilimenti francesi di Maubeuge, Sandouville e Batilly”, ha detto Jan Ptacek, VP Renault Brand LCV Business Unit.

I modelli “converted by Renault” sono ordinabili presso i 2.700 concessionari Renault in Europa. Tra i concessionari Renault, ogni singolo Renault PRO+ presenta un’esposizione di veicoli “converted by renault” e tutti i venditori sono appositamente formati per affiancare i clienti professionali nel miglior modo possibile. Per ottenere allestimenti più personalizzati, c’è la filiale Qstomize che consente di andare oltre. Qstomize propone soluzioni su misura – vani portaoggetti, protezioni, adattamenti specifici, segnaletica – per creare veicoli perfettamente adatti all’utilizzo dei singoli clienti. Renault si avvale, inoltre, di una rete di 300 allestitori certificati in Europa, selezionati secondo rigorosi criteri di qualità e gestione. La certificazione, valida per tre anni e seguita da valutazioni annuali, consente agli allestitori certificati di offrire veicoli adattati, convalidati ed omologati dal costruttore con un alto livello di qualità. Gli allestitori certificati sono anche protagonisti dei prodotti della Marca, dato che contribuiscono attivamente alle fasi di sviluppo a monte per garantire che i veicoli commerciali Renault siano sempre progettati per essere allestiti, come il futuro Trafic E-Tech Electric. “Il 70% dei Renault Master è personalizzato tramite “converted by Renault”, Qstomize e gli allestitori partner. Questa grande adattabilità contribuisce al successo commerciale di Renault Master, il modello più venduto in Europa da inizio 2026 nel segmento dei furgoni pesanti”, ha commentato Zakaria Zeghari, VP Sales & Marketing, LCV Business Unit.

– Foto ufficio stampa Renault Group Italia –

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