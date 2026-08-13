ROMA (ITALPRESS) – Forte di un’esperienza consolidata nell’elettrificazione della gamma, Renault continua a rendere la mobilità ibrida sempre più accessibile, grazie alla tecnologia full hybrid E-Tech 160cv. Questa motorizzazione rappresenta oggi una delle soluzioni più apprezzate della gamma Renault e trova una delle sue espressioni più complete nei modelli Captur e Symbioz. Due modelli complementari che condividono i vantaggi della tecnologia full hybrid E-Tech, offrendo al tempo stesso risposte differenti in base alle esigenze dei clienti: Captur si distingue per compattezza e versatilità, mentre Symbioz valorizza spazio, modularità e comfort per la famiglia. Captur garantisce un’autonomia totale fino a 1.000 km con un pieno, con consumi a partire da 4,4 l/100 km. Pensata per ottimizzare ogni viaggio, Symbioz abbina un’autonomia fino a 1.000 km e consumi particolarmente contenuti, a partire da 4,3 l/100 km. Con le nuove versioni E-Tech series, dedicate al mercato italiano, Renault rafforza ulteriormente la strategia di elettrificazione, proponendo su Captur e Symbioz un’offerta esclusiva che associa design distintivo, tecnologie avanzate e tutta l’efficienza della motorizzazione full hybrid E-Tech.

Renault Captur rappresenta uno dei pilastri della strategia del brand Renault e continua ad essere un punto di riferimento all’interno del segmento b-suv, tra i più importanti del mercato italiano. Grazie al suo design distintivo, alle tecnologie di ultima generazione e all’efficienza delle motorizzazioni, Captur risponde concretamente alle esigenze di una clientela sempre più attenta a comfort, praticità e sostenibilità. La gamma Captur E-Tech series si posiziona come una scelta strategica e una nuova opportunità di posizionamento per questa vettura di riferimento per il brand Renault, con un prezzo di listino a partire da 25.900. Pensata per favorire la dinamica commerciale dei clienti privati e aziende di prossimità, la gamma si configura nelle seguenti versioni e relativi prezzi: evolution E-Tech series 25.900 euro, techno E-Tech series 27.900euro; esprit Alpine E-Tech series 29.900euro.

Renault Symbioz rappresenta un tassello fondamentale dell’offensiva prodotto di Renault nel segmento C ed interpreta al meglio i valori di abitabilità ed efficienza che caratterizzano la Marca. Grazie alle dimensioni equilibrate, all’ampio spazio a bordo, alla modularità intelligente e alle tecnologie di ultima generazione, Symbioz risponde alle esigenze di una clientela familiare e professionale alla ricerca di comfort, versatilità e sostenibilità. Con il suo posizionamento distintivo, il modello si inserisce perfettamente nel mercato italiano, dove la domanda di veicoli in grado di coniugare praticità quotidiana, piacere di guida ed efficienza è in costante crescita. La gamma Symbioz E-Tech Series si configura come una scelta strategica per ampliare l’accesso all’offerta full hybrid Renault e rafforzare la competitività del modello sul mercato italiano, con un prezzo di listino a partire da 27.900 euro. La gamma Symbioz E-Tech Series si declina come segue:

evolution E-Tech series 27.900euro; techno E-Tech series 30.400euro; esprit Alpine E-Tech series 32.400euro; iconic E-Tech series 33.400 euro. Attraverso un posizionamento prezzo più competitivo, la gamma E-Tech Series rafforza la strategia del brand di rendere la mobilità elettrificata più accessibile, offrendo ad un numero crescente di clienti i vantaggi dell’esclusiva tecnologia full hybrid E-Tech di Renault, senza compromessi in termini di equipaggiamenti, qualità ed esperienza di guida. Per rendere la gamma ancora più attrattiva, sulla gamma Captur e Symbioz E-Tech series viene introdotta la tinta Nero Etoilè di serie, con un vantaggio cliente di 950euro. La gamma Captur e Symbioz E-Tech series è già disponibile agli ordini.

– Foto ufficio stampa Renault Group –

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