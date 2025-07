Veicoli commerciali, a giugno mercato ancora in calo

ROMA (ITALPRESS) - A giugno nuova battuta d’arresto per il mercato dei veicoli commerciali. Secondo i dati Unrae, le immatricolazioni del mese si attestano a quota 19.426, in calo del 6,1% rispetto alle 20.677 dello stesso periodo del 2024. Si conferma così un trend negativo che dura ormai da undici mesi consecutivi. La performance del primo semestre 2025 evidenzia una contrazione del mercato dell'11,8%, con 98.765 veicoli immatricolati contro i quasi 112 mila di gennaio-giugno 2024. Il comparto non riesce a invertire la tendenza negativa iniziata ad agosto 2024. Nel panorama della mobilità sostenibile emergono però dei segnali incoraggianti. La quota di veicoli elettrici puri, infatti, segna un'accelerazione notevole, raggiungendo il 7,4% a giugno, in netto miglioramento rispetto al 2 di un anno prima e al 5,4 di maggio. Questo incremento è legato principalmente all’ingresso sul mercato di nuovi modelli e si riflette positivamente sulle emissioni medie di CO2, che scendono di 22 grammi al chilometro. Sul fronte degli incentivi per l’elettrico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sta mettendo a punto un piano di Ecobonus per l'acquisto di nuovi veicoli commerciali, utilizzando i fondi residui degli anni precedenti. Parallelamente, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha stanziato un fondo di quasi 600 milioni di euro. sat/gtr