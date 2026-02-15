ROMA (ITALPRESS) – Bis di Andrea Vavassori e Simone Bolelli che si confermano campioni all’ATP 500 di Rotterdam. Dopo il successo di un anno fa, gli azzurri – teste di serie n.4 – hanno sconfitto in finale Hendrik Jebens e Ray Ho col punteggio di 6-3, 6-4. È il loro primo titolo nel 2026. All’Australian Open erano stati propri il tedesco ed il taiwanese ad imporsi nel match di primo turno, impedendo quindi agli azzurri di difendere anche i punti della finale raggiunta nel 2025 a Melbourne. Si tratta del loro ottavo titolo in coppia.

“È bellissimo vincere per due volte di fila qui, c’è stato un pubblico splendido, anche con qualche italiano”, ha detto il bolognese Bolelli, durante la premiazione, ringraziando ovviamente anche Vavassori. “È bello condividere insieme le vittorie – ha detto invece il compagno torinese – ma anche le sconfitte. È stato molto bello poter giocare più volte sul Campo Centrale: questo torneo migliora ogni anno e torneremo sicuramente nel 2027″.

