Vasto incendio nel territorio di Padru, in azione 4 elicotteri e 2 Canadair

SASSARI (ITALPRESS) – Imponente spiegamento di mezzi nel territorio di Padru per un vasto incendio di vegetazione che ha colpito la località di Luriddu. Il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (Dos) della Stazione Forestale di Padru coordina le attività di spegnimento in cui sono stati impiegati l’elicottero Super Puma della base di Alà dei Sardi, un elicottero proveniente da Limbara e due Canadair decollati da Olbia. Nel corso delle operazioni il dispositivo è stato poi potenziato con l’arrivo di un secondo Super Puma dalla base di Fenosu e di un ulteriore elicottero proveniente da Farcana.

– Foto Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale –

(ITALPRESS).