Latitante ricercato in Europa per furto d’auto e contrabbando arrestato ad Alghero su una moto d’acqua

SASSARI (ITALPRESS) – Un controllo di routine nelle acque di Alghero si è concluso con l’arresto di un latitante ricercato a livello europeo. I militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Alghero hanno fermato un cittadino polacco che risultava destinatario di un mandato di arresto europeo per reati legati al furto di autoveicoli e al traffico internazionale di mezzi rubati. L’intervento è avvenuto nelle acque di Punta Giglio, durante una delle consuete attività di vigilanza lungo il litorale.

L’uomo viaggiava a bordo di una moto d’acqua quando è stato fermato da una vedetta delle Fiamme Gialle. Fin dai primi accertamenti avrebbe mostrato un atteggiamento ritenuto sospetto dai militari, che hanno deciso di accompagnarlo presso la caserma della Guardia di Finanza di Alghero per procedere all’identificazione e agli approfondimenti.

Le verifiche effettuate attraverso le banche dati in uso alle forze di polizia hanno confermato che il cittadino polacco era ricercato a livello internazionale in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso per reati transnazionali connessi al furto di autovetture e al traffico di veicoli rubati. Al termine delle procedure di rito, l’uomo è stato arrestato e condotto nel carcere “Giovanni Bacchiddu” di Sassari, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa delle successive procedure previste dalla normativa sul mandato di arresto europeo.

– Foto ufficio stampa GDF –

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