Nuova ondata di caldo in Sardegna, picchi da 44° domenica e lunedì

CAGLIARI (ITALPRESS) – Dalle ore centrali di domani, venerdì 31 luglio 2026, e almeno fino alla sera di lunedì 3 agosto, sulla Sardegna si prevedono temperature massime molto elevate, inizialmente confinate alle zone interne, e in successiva espansione. Lo comunica la Direzione Generale della protezione civile. Le temperature massime saranno localmente superiori ai 40°, con picchi intorno ai 44° attesi per domenica e lunedì. Si registreranno inoltre notti tropicali, con temperature minime che rimarranno sopra i 20°, diffusamente sopra i 25°.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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