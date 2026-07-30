Nuova ondata di caldo in Sardegna, picchi da 44° domenica e lunedì

IPA65328115 - Palermo Temperature roventi,oggi Palermo da bollino rosso.Spiaggia di Mondello invasa da bagnanti,fontanelle per rinfrescarsi,turisti accaldati in centro storico.. .Ph.Alessandro Fucarini

CAGLIARI (ITALPRESS) – Dalle ore centrali di domani, venerdì 31 luglio 2026, e almeno fino alla sera di lunedì 3 agosto, sulla Sardegna si prevedono temperature massime molto elevate, inizialmente confinate alle zone interne, e in successiva espansione. Lo comunica la Direzione Generale della protezione civile. Le temperature massime saranno localmente superiori ai 40°, con picchi intorno ai 44° attesi per domenica e lunedì. Si registreranno inoltre notti tropicali, con temperature minime che rimarranno sopra i 20°, diffusamente sopra i 25°.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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