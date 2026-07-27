Vanni “Una finale tutta italiana è il massimo per un ct”

HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) - "Come vive un ct una finale con due azzurre? La vive benissimo. Ha finito il lavoro ed è venuto bene, quindi si gode finalmente l'unico assalto della giornata, perché gli altri sono pieni di tensione e aspettative, per cui l'assalto della finale con due italiane è il migliore possibile". Così il ct del fioretto azzurro, Simone Vanni, commentando la doppietta tutta italiana al Mondiale di Hong Kong con l'oro di Martina Favaretto e l'argento di Arianna Errigo. "Se ha vinto la migliore? Da ct dico che ha vinto l'Italia, un oro e un argento, se è stata la migliore non lo so. Tutte e due hanno fatto un percorso eccezionale. Martina ha dominato ogni assalto, anche quello tosto con la giapponese (Ueno, ndr), e Arianna ha fatto una gara straordinaria. E' incredibile quello che ha fatto, ma non perché pensavamo non potesse farlo, ma per le condizioni in cui è arrivata a questo Mondiale. Solo la sua forza e la sua esperienza hanno potuto bypassare quanto le è accaduto", conclude Vanni. mc/gtr