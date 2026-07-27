A19, aperto nuovo viadotto. Schifani “Manteniamo gli impegni con i siciliani”

PALERMO (ITALPRESS) - "Oggi manteniamo un impegno concreto con i siciliani. Riapriamo al traffico quasi tre chilometri di autostrada completamente nuovi, più sicuri, più moderni e soprattutto più confortevoli. Non restituiamo semplicemente un viadotto e una galleria, ma un'infrastruttura ricostruita secondo i più avanzati standard tecnici, che migliora la qualità del viaggio e rende più efficiente un collegamento strategico per la Sicilia". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine dell'apertura del nuovo viadotto Alfio lungo la A19 "Palermo-Catania". In precedenza, il presidente Schifani e i vertici di Anas hanno effettuato un sopralluogo alla canna della galleria Tremonzelli, nel Palermitano, in direzione Catania, anche questa appena riaperta al transito. sat/gsl (Fonte video: Regione Siciliana)