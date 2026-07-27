Giorgetti “Sconto solo sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto”

ROMA (ITALPRESS) - "Per il decreto legge che abbiamo approvato, ci sono due articoli fondamentali: il primo è quello relativo alle accise. Il provvedimento che deve essere unito insieme al decreto interministeriale a supporto da Mef e Mase, fa sì che, sostanzialmente, si preveda uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio, per un controvalore pari complessivamente per le accise e Iva di 17 centesimi fino al 6 di agosto". Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa al termine del Cdm. ads/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi)