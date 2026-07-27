Favaretto ed Errigo festeggiano, ma che fatica stappare lo spumante…

HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) - Martina Favaretto e Arianna Errigo, protagoniste della finale tutta azzurra di fioretto femminile ai Mondiali di Hong Kong, festeggiano in hotel con tutta la delegazione azzurra, guidata dal presidente Fis Luigi Mazzone, l'oro e l'argento conquistati. Prima del brindisi, però, quanta fatica a stappare lo spumante: molto meglio in pedana, dove le due hanno dettato legge con la loro grinta e la loro scherma. mc/mca1