Vannacci “Chi vuole la sharia in Italia torni nel suo Paese di origine”

NAPOLI (ITALPRESS) - "Chi vuole la Sharia in Italia se ne può tornare al proprio Paese perché la Sharia non è compatibile con il nostro ordinamento giuridico". Lo dice l'europarlamentare e presidente di Futuro Nazionale, il generale Roberto Vannacci, che, parlando con i giornalisti a Napoli, a margine dell'inaugurazione della sede del movimento nel capoluogo campano, parla anche della proposta di legge sulla remigrazione che sarà presentata in città tra due giorni. xc9/sat/gtr