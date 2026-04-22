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Vannacci “Chi vuole la sharia in Italia torni nel suo Paese di origine”
NAPOLI (ITALPRESS) - "Chi vuole la Sharia in Italia se ne può tornare al proprio Paese perché la Sharia non è compatibile con il nostro ordinamento giuridico". Lo dice l'europarlamentare e presidente di Futuro Nazionale, il generale Roberto Vannacci, che, parlando con i giornalisti a Napoli, a margine dell'inaugurazione della sede del movimento nel capoluogo campano, parla anche della proposta di legge sulla remigrazione che sarà presentata in città tra due giorni. xc9/sat/gtr