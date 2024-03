ROMA (ITALPRESS) – Vandalizzata nella notte con alcune scritte la panchina rossa installata da Autostrade per l’Italia lo scorso anno a Piazza Balsamo Crivelli vicino la sede della Direzione Generale di Roma. In seguito alla segnalazione, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, il Gruppo Aspi si è attivato per ripulirla e per il ripristino immediato della targa. “La società – si legge – nel ringraziare i cittadini e il comitato di quartiere del IV Municipio che hanno segnalato il grave gesto, rafforza nuovamente il suo impegno verso la comunità e conferma la sua continua e costante attività contro ogni forma di violenza di genere”.

– Foto: ufficio stampa Aspi –

(ITALPRESS).