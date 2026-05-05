Ladispoli, blitz antidroga nella notte: due arresti e 1,5 chili di hashish sequestrati

LADISPOLI (ITALPRESS) – A Ladispoli due uomini sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: in casa nascondevano 1,5 chili di droga. Nel corso di una serie di blitz antidroga, i militari hanno notato i movimenti sospetti di un 32enne di Cerveteri a bordo di un’auto.

Un comportamento che ha spinto gli investigatori a seguirne gli spostamenti, fino a un’abitazione della stessa zona, dove si trovava un 31enne. Proprio lì, secondo quanto ricostruito, sarebbe avvenuto un rapido passaggio di un involucro con un terzo soggetto, subito identificato, facendo scattare i controlli alle persone coinvolte e all’abitazione, che hanno permesso di rinvenire e sequestrare 1,5 chili di hashish, in parte già suddiviso in dosi pronte per lo smercio, oltre a bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 1.600 euro in contanti, somma ritenuta compatibile con l’attività di spaccio.

Il 32enne e il 31enne sono finiti in manette agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità gromaiudiziaria.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).