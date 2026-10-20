Valeria Fabrizi compie 90 anni, una carriera tra cinema e tv

ROMA (ITALPRESS) – Valeria Fabrizi compie 90 anni oggi. Nata a Verona il 20 ottobre 1936, esordisce nel mondo dello spettacolo con i fotoromanzi. Il suo debutto nel cinema avviene nel 1954, con un piccolo ruolo nel film comico a episodi Ridere! Ridere! Ridere!. Dalla metà degli anni cinquanta alla metà degli anni settanta recita in circa cinquanta film. Tra gli anni cinquanta e gli anni sessanta è impegnata anche in varie riviste teatrali, dove poteva mettere a frutto anche il suo talento canoro, tra cui Carlo non farlo e L’adorabile Giulio, del duo Garinei e Giovannini. Lavora anche con Erminio Macario. Incomincia a lavorare in televisione accanto a suo marito Tata Giacobetti e al Quartetto Cetra nel 1964, in Il Dottor Jekyll e Mr. Hyde e Storia di Rossella O’Hara della Biblioteca di Studio Uno, e successivamente nella commedia musicale western Non cantare, spara (1968).

L’anno successivo affianca Corrado nel popolare quiz-show A che gioco giochiamo?. Seguono negli anni settanta, alcune serie poliziesche, fra cui Un certo Harry Brent (1970) e Qui squadra mobile (1973). Prende parte inoltre allo spettacolo televisivo Chi?, abbinato alla Lotteria Italia 1976-1977, sulla Rete 1 la domenica pomeriggio, condotto da Pippo Baudo, come attrice in cinque episodi dei gialli d’ambiente all’interno del programma che costituivano il clou della trasmissione nella compagnia di Alberto Lupo (il commissario Serra). Nel 1981 è nel cast dello sceneggiato per la televisione Dopo vent’anni, diretto da Mario Foglietti. Negli anni novanta partecipa ad alcune fiction televisive, tra cui Linda e il brigadiere 2 e Sei forte, maestro. Nella stagione 2004-2005 recita in teatro nella commedia Pigmalione (My fair Lady), mentre con tutto il cast della commedia prende parte a Tournée, per Sky Leonardo. Nel 2011 torna in tv nella fiction di Rai 1 Che Dio ci aiuti, al fianco di Elena Sofia Ricci. L’anno successivo Pupi Avati la sceglie per la sua nuova fatica televisiva dal titolo Un matrimonio; l’attrice è infatti presente nel cast assieme a Micaela Ramazzotti, Andrea Roncato e Christian De Sica.

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