MILANO (ITALPRESS) – Prende il via il prossimo 23 ottobre da Siena il tour italiano del musical “Belle e la Bestia”, che vede tra i suoi protagonisti, oltre a Sergio Muniz e Fabrizio Voghera, anche Giulia Penna, che interpreta il ruolo di Belle. La cantante, attrice e conduttrice affronterà per la prima volta la sfida del musical con la Compagnia dell’Ora, all’interno di una produzione che toccherà oltre 20 città italiane fino a maggio 2027. “Siamo prontissimi e molto carichi. Per me è il primo musical e sentire il calore del pubblico è la cosa più bella che possa esistere”, ha dichiarato l’artista in un’intervista all’agenzia Italpress. Descrivendo il personaggio di Belle, Giulia Penna ha sottolineato le affinità personali con la protagonista: “E’ un personaggio intenso, sensibile e molto romantico, ma anche coraggioso e capace di rimanere fedele a se stessa senza farsi condizionare dal giudizio degli altri. La storia lancia un messaggio fondamentale: andare oltre le apparenze e vedere le persone per ciò che sono realmente”.

Sul palco, l’artista condivide la scena con Fabrizio Voghera (la Bestia) e Sergio Muñiz (nel ruolo dell’antagonista Michel). “Lavorare con loro è un’opportunità bellissima: Fabrizio ha una voce incredibile che emoziona, mentre Sergio porta in scena un carisma unico”, ha aggiunto la protagonista. La regia dello spettacolo è firmata da Luca Cattaneo, le musiche sono di Enrico Galimberti e le coreografie di Ilenia De Rosa. Tra le tappe più attese della tournèe figurano le repliche natalizie a Roma al Teatro Olimpico (dal 26 al 28 dicembre con sei spettacoli) e le date milanesi al Teatro Repower l’8 e il 9 maggio, in concomitanza con il compleanno della cantante.

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