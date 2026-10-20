Papa Leone XIV il più citato su radio e tv negli ultimi sette giorni

ROMA (ITALPRESS) – È papa Leone XIV il personaggio più citato sulle radio e tv italiane in questa settimana: ricoverato al policlinico Gemelli per essere sottoposto a un intervento di rimozione di un nodulo polmonare e dimesso addirittura in anticipo, il Santo Padre è stato nominato 2.128 volte, staccando abbondantemente Giorgia Meloni (1.568 citazioni) e Donald Trump (1.116), che in vista delle elezioni di midterm ha fra l’altro sospeso le sanzioni contro la Russia. Il dato emerge dal monitoraggio svolto da Mediamonitor.it su tecnologia brevettata da Cedat 85, azienda attiva da oltre 40 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato; Mediamonitor.it ha raccolto le citazioni relative ai personaggi più nominati dalle principali emittenti televisive e radiofoniche, nazionali e locali, nel periodo compreso fra lunedì 12 e domenica 18 ottobre.

Quarto posto per Elly Schlein (800 menzioni), la quale ha annunciato formalmente di essere pronta a sostenere il ruolo di candidata premier, “con o senza le primarie”; alle sue spalle troviamo Davide Iacopini (534), dopo la svolta nelle indagini che ha permesso di indentificare i colpevoli dell’aggressione subita da una minicar mentre viaggiava in monopattino, mentre Elon Musk, che giovedì scorso ha svelato il prototipo della nuova Tesla Roadster in grado di staccarsi da terra, è sesto con 521 citazioni. Le tre posizioni successive sono occupate dai protagonisti delitto di Garlasco, rispettivamente Andrea Sempio, citato 403 volte, Chiara Poggi (331) e Alberto Stasi (289); in coda alla classifica, alla decima posizione, troviamo infine Gianni Di Vita (275): in questi giorni è emersa una nuova pista, in base alla quale potrebbe essere lui il bersaglio dell’avvelenamento da ricina che lo scorso dicembre ha causato la morte della moglie Antonella Di Ielsi e della figlia Sara.

– foto IPA Agency –

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