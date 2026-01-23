Valentino, Tiziana Rocca “Il suo ricordo non morirà mai”

ROMA (ITALPRESS) - "Era un uomo incredibile, eccezionale, sempre perfetto, sempre elegante. Amava le donne, la bellezza. È stato il primo a essere conosciuto da tutte le dive del mondo. Tutte le donne lo adoravano per come esaltava la sua bellezza. Il suo ricordo non morirà mai, sarà sempre con noi". Così l'attrice e produttrice Tiziana Rocca arrivando ai funerali di Valentino. xl5/ads/mca2